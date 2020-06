Distribution de kits sanitaires dans les centres de protection de l’enfance

Des kits sanitaires seront octroyés dès vendredi à près de 4 300 enfants en situation de précarité dans les centres de protection de l’enfance, dans le but de favoriser le respect des mesures instaurées pour faire face à la propagation du Covid-19.

Le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a indiqué que

cette opération, organisée en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), bénéficie à 1.196 filles et 3.103 garçons, issus de 123 centres dans 44 villes du Royaume.

Cette initiative fait partie d’un plan d’action lancé par le département en avril dernier pour la protection contre la Covid-19.

Elle prévoit une campagne de sensibilisation axée sur les comportements à adopter en vue de combattre les risques de contamination pendant et après la levée du confinement, ainsi que sur la distribution d’un kit individuel aux enfants au sein des institutions sociales.

L’opération est le fruit d’un partenariat entre le ministère, l’UNICEF et l’Entraide nationale, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), en tant que donateur, et le Scoutisme Hassania marocaine dont les jeunes adhérents se chargent de l’aspect logistique de cette opération.

Le plan d’action mis en place par le ministère en partenariat avec l’UNICEF pour la prévention des répercussions de la propagation de la Covid-19, porte sur la tenue d’une série d’initiatives prévoyant surtout la protection contre la violence, le soutien des enfants en situation de rue et l’appui psychologique et social des enfants dans les centres de protection sociale à travers la mobilisation de spécialistes et de psychologues.

Ces actions ont également concerné l’appui à la scolarisation à distance, à la mise en place d’un mécanisme de suivi de la situation des enfants en situation de vulnérabilité composé de 78 structures locales, de 70 équipes chargées de l’assistance sociale en leur faveur et de plus de 300 professionnels spécialisés dans le domaine de l’enfance.

(Avec MAP)