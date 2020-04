Des millions de masques gratuits…  c’est une initiative des industriels à Tanger

Ainsi, selon un communiqué conjoint, La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) ont décidé, en coordination avec les autorités compétentes, d’ouvrir des unités de production de manière exceptionnelle, en prenant les mesures préventives préconisées, et ce afin de produire un premier lot de 4 millions de masques conformes aux normes sanitaires et préventives nationales, et ce avant la fin du mois d’avril.

Cette initiative intervient dans le cadre de la contribution à l’effort national visant à contenir le coronavirus au Maroc, a précisé la même source, notant que ces masques seront distribués aux habitants en coordination avec les services administratifs compétents.

Cette décision a été prise suite à une réunion tenue mardi entre le président de la CCIS de la région, le président de l’AMITH et le président de l’AMITH-nord, ainsi que les chefs et dirigeants des entreprises de textile et d’habillement de la région.

Le communiqué que cette initiative s’inspire des Hautes orientations royales, et s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des différents acteurs nationaux pour accompagner l’état d’urgence sanitaire décrété au Maroc afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Par ailleurs, les responsables se sont arrêtés, lors de cette réunion, sur la situation exceptionnelle que connaît le Maroc à cause de la pandémie du coronavirus et son impact sur l’état de santé, ainsi que la situation économique et sociale des citoyens, saluant dans ce sens les efforts continus consentis par les autorités publiques et locales au niveau de la région, ainsi que l’adhésion des entreprises locales pour minimiser les conséquences de la pandémie.

(Avec MAP)