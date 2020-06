Déconfinement : les cafés et les restaurants ouvrent Mercredi prochain avec 50% de leur capacité

ACTIVITÉS COMMERCIALES, LOISIRS ET TRANSPORT INTERURBAIN, LES MINISTÈRES DE L’INTÉRIEUR, DE LA SANTÉ ET DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE ANNONCENT LA MISE EN PLACE D’UNE SÉRIE DE MESURES POUR LA GESTION DE LA DEUXIÈME ÉTAPE DU PLAN D’ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT SANITAIRE À PARTIR DU 24 JUIN 2020 À MINUIT.

Dans le cadre de la deuxième phase de l’allègement de l’état d’urgence sanitaire plusieurs mesures viennent d’être prises conjointement entre les ministères de l’intérieur, de la santé et de l’industrie et du commerce. Entre autres mesures la réouverture, à compter du 24 juin à minuit, des centres commerciaux, des cafés, restaurants et hammams ainsi que des clubs du sport, mais sous certaines conditions.

Ces mesures ont pour but de relancer certaines activités économiques au niveau national. Concrètement, il sera permis aux cafés et restaurants de servir sur place avec 50 % de leur capacité d’accueil. L’activité commerciale dans les centres commerciaux et les galeries va également reprendre à l’échelle nationale suivant des conditions prédéfinies.

De même, il est question de réouverture des espaces de loisirs et de divertissement, tels que les salles de sport et les hammams avec un maximum de 50% de leur capacité d’accueil et reprise des activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique.

Par ailleurs, le transport routier et ferroviaire entre les villes, va également reprendre, selon des conditions spécifiques au même titre que les vols internes, également selon ces mêmes conditions.