Covid-19 : Suspension du chef de l’annexe administrative Ain Chock à Casablanca

Le chef de l’annexe administrative Ain Chock, relevant de la Préfecture d’Arrondissement Ain Chock à Casablanca, a été suspendu, dans l’attente des résultats de l’enquête administrative diligentée, suite à la « non-intervention » des représentants des autorités locales pour faire appliquer les mesures édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, indique mardi soir un communiqué du ministère de l’Intérieur.

« Suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un attroupement de personnes, ce mardi 12 mai 2020, au niveau du quartier « Derb Al-Kheir », rue 15, relevant de la Préfecture d’Arrondissement Ain Chock, dans des conditions qui constituent une violation flagrante des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sans aucune intervention des représentants des autorités locales chargées de faire respecter les mesures qu’exige la préservation de l’ordre général sanitaire, à la lumière de l’urgence sanitaire déclarée, il a été décidé de suspendre le chef de l’annexe administrative Ain Chock, en attendant les résultats de l’enquête administrative diligentée pour déterminer les responsabilités et et prendre les mesures disciplinaires et administratives nécessaires », précise le communiqué.

(Avec MAP)