Covid-19 : Sa Majesté Le Roi Mohammed VI exonère des droits de bail une catégorie de locataires des locaux des Habous

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et Nadher Suprême des Waqfs, a décidé d’exonérer des droits de bail les locataires des locaux des habous consacrés au commerce, aux métiers, aux services et à l’habitation, à l’exception des fonctionnaires et ce, pendant toute la période d’urgence sanitaire, indique mercredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.