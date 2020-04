Covid-19 : Plus d’un million de contamination dans le monde

Depuis jeudi 2 avril, on compte plus d’un million de personnes contaminées par le Covid-19.

L’Agence France-presse ( AFP) a fait un décompte qui reflète la vitesse de propagation. Ainsi, il aura fallu 73 jours depuis le 10 Janvier pour recenser 500 000 cas. Ce chiffre a doublé en 8 jours seulement. Le nombre de décès, lui, s’élève à plus de 50 000 décès, déplorés dans près de 180 pays du monde. En Europe, l’Italie et L’Espagne sont particulièrement endeuillés. En France, le pic est attendu ce week-end.

Les chiffres des contaminations augmentent quotidiennement à vue d’œil, malgré des mesures de confinement sur les cinq continents. Ce qui peut également s’expliquer par un dépistage plus régulier : près de la moitié en Europe, plus de 200 000 en Amérique du Nord, en grande majorité aux Etats-Unis, plus de 100 000 en Asie et 80 000 au Moyen-Orient. Parmi ces cas, au moins 201 500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.