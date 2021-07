Covid-19: Le vaccin français Sanofi prévu pour décembre

« On a attaqué nos études de phase 3. Contrairement à Pfizer ou Moderna qui utilisent la technologie de l’ARN messager, celui de Sanofi s’appuie sur la technologie « éprouvée » des protéines recombinantes. C’est la technologie qui était la plus performante il y a encore un an, avant l’ARN messager », a déclaré Olivier Bogillot sur France Inter.

Le vaccin de Sanofi nécessitera « deux doses pour la primo-vaccination » et une seule dose s’il s’agit d’une « vaccination de rappel », a expliqué le responsable de Sanofi.

Il a également assuré que ce vaccin resterait utile malgré son arrivée tardive sur le marché. « Il y a encore beaucoup de Français qui ne sont pas vaccinés. Il va falloir atteindre un niveau d’immunité collective très élevé avec l’arrivée des variants. Il y a aussi le monde entier. Aujourd’hui, il n’y a que 20% de la population mondiale qui est vaccinée », a affirmé le président de Sanofi France qui compte sur une approbation du vaccin au quatrième trimestre par les principales autorités sanitaires.

Fin juin, le géant biopharmaceutique a annoncé qu’il allait investir 400 millions d’euros par an, d’ici 2025 au moins, dans la recherche sur de nouveaux vaccins à ARN messager, technologie innovante à l’origine des premiers vaccins contre le Covid-19.

Ces fonds seront ainsi investis notamment dans des Centres d’excellence dédiés aux vaccins à ARNm, selon le groupe qui a fait état d’au moins six candidats cliniques attendus d’ici 2025.

Par ailleurs, Sanofi a annoncé, toujours en juin dernier, le lancement de premiers essais cliniques pour un projet de vaccin antigrippal à partir de l’ARN messager. L’essai permettra d’évaluer le potentiel d’une nouvelle génération de vaccins contre la grippe combinant technologie de l’ARNm et savoir-faire en matière de développement de vaccins antigrippaux, selon le laboratoire.