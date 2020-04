Covid-19 : Le RNI mobilise ses bases

Le bureau politique du RNI a incité les bases du parti, les organisations parallèles et autres instances professionnelles à faire montre de plus de mobilisation dans le cadre de l’effort national de lutte contre le coronavirus.

C’est ainsi que l’instance décisionnelle du parti, réunie vendredi 10 avril, a demandé à ses membres de multiplier les actions directes envers les citoyens, tout en respectant bien sûr les mesures mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaires actuellement en vigueur. Les membres de ces organisations sont ainsi appelés à faire usage des possibilités qu’offrent notamment les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour contribuer à la sensibilisation des citoyens et appuyer les autorités publiques dans ce cadre.

De même, et sur un autre registre, les adhérents, les membres de la jeunesse et autres organisations parallèle et instances professionnelles ainsi que les sympathisants du parti, ont également été invités à se mobiliser pour des actions de don de sang, mais en veillant aux respects des consignes des autorités sanitaires. Les membres sont ainsi priés de se rendre individuellement au centre de confusion le plus proche de leur domicile pour c’acquitter de ce devoir national.