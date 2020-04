Covid-19 : le point sur la situation en Afrique

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.359 cas de contamination au Covid-19, dont 969 personnes guéries et 168 décès, alors que 29.563 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 5.350, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 103 décès et 2.073 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 5.268 cas, 380 morts et 1.335 guérisons, l’Algérie avec 3.848 cas, 444 décès et 1.702 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 2.074 cas, dont 17 morts et 212 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 980 cas d’infection au Covid-19, dont 40 morts et 294 guérisons.

D’autres pays africains sont également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.238 cas et 14 morts), le Cameroun (1.832 cas et 61 morts), le Niger (713 cas), le Burkina Faso (641 cas), le Nigeria (1.728 cas), la Guinée (1.351 cas), Djibouti (1.077 cas), le Sénégal (882 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (500 cas).

Par ailleurs, 384 cas ont été recensés au Kenya, 225 cas à Rwanda et 482 autres au Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 131 cas de contamination, dont 3 décès et 59 cas guéris. La Somalie a enregistré 582 cas, dont 28 décès et 20 guérisons et le Gabon a recensé 276 cas dont 3 décès et 67 guérisons.

(Avec MAP)