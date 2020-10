Covid-19 : le ministère de la Santé prépare la campagne de vaccination

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a tenu jeudi une réunion de cadrage avec les directeurs régionaux du ministère pour examiner les mesures techniques et proactives qui permettront de généraliser le vaccin anti-Covid-19 sur l’ensemble des provinces et des régions du Royaume « après l’achèvement des essais cliniques du vaccin et sa mise sur le marché au niveau mondial ».