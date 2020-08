Covid-19: Le Maroc participera aux essais cliniques relatifs au vaccin

Plusieurs pays ont conjugué leurs efforts pour trouver un vaccin dans des délais record essentiellement avant la fin de l’année. Le Maroc a accompagné depuis le début ces efforts en contractant des partenariats et des accords de coopération afin d’obtenir le vaccin.

Le Maroc participera aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité du vaccin suffisante dans des délais opportuns, a affirmé lundi à Rabat le ministre de la santé Khalid Ait Taleb. « Le Royaume, à l’instar de ce qui se passe à l’international, va participer avec certains pays aux essais cliniques multicentriques relatifs à la Covid-19 du moment qu’il dispose de l’arsenal réglementaire et juridique lui permettant de se positionner pour obtenir la quantité du vaccin suffisante pour les citoyens dans les délais opportuns et assurer le transfert du savoir afin de garantir une autosuffisance par rapport à la production du vaccin », a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

Après avoir indiqué que plusieurs pays ont conjugué leurs efforts pour trouver un vaccin dans des délais record essentiellement avant la fin de l’année, M. Ait Taleb a relevé que le Maroc, qui met la santé des citoyens au centre de ses préoccupations, a accompagné depuis le début ces efforts en contractant des partenariats et des accords de coopération afin d’obtenir le vaccin.

Évoquant la situation épidémiologique à l’échelle internationale, le ministre a fait savoir qu’elle connaît beaucoup de changements et d’incertitude puisque différents systèmes ont été affectés sur les plans économique, sanitaire, commercial et humain, malgré les efforts consentis pour endiguer la pandémie, estimant que « la solution aujourd’hui qui semblerait porter le brin d’espoir c’est de trouver un vaccin afin que la vie reprenne son cours normal ».

Il a, dans ce sens, précisé qu' »il s’agit d’une denrée rare pour laquelle il va y avoir un engouement », puisque des résultats intéressants ont été obtenus lors de la première et de la deuxième phase d’expérimentation du vaccin.

Le responsable gouvernemental a, par ailleurs, fait observer que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne cesse de proclamer de multiplier les efforts pour essayer de riposter au moment opportun sachant que le virus continue à circuler et se propager à l’échelle planétaire.

Il a en outre appelé les citoyens à redoubler de vigilance et à faire preuve de responsabilité et de solidarité, notamment avec l’approche de la rentrée scolaire, les incitant à se conformer aux mesures sanitaires préventives en portant le masque de protection et en respectant la distanciation physique, entre autres.

(Avec MAP)