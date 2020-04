Covid-19 : Le Maroc déploie ses drones

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Farasha Systems a proposé de monter une unité de production de drones spécialisés pour diverses applications, notamment des drones de pulvérisation de produits sanitaires désinfectants. L’objectif de cette unité industrielle est de doter le marché marocain d’appareils de plus en plus utilisés dans la surveillance, la désinfection, l’agriculture et l’industrie. En outre, Farasha Systems, consciente de son rôle d’entreprise citoyenne, a mobilisé ses ressources afin de développer un système de pulvérisation embarqué sur drone, qui permet une large désinfection des espaces publics et un gain de temps considérable, tout en respectant les normes de sécurité sanitaire. « Pour lutter contre la propagation du Covid-19, nous avons décidé de déployer nos drones, nos connaissances et notre technologie au profit des autorités locales, pour désinfecter des lieux publics », a déclaré à la presse Abderahman Kriouile, fondateur de Farasha Systems, affirmant qu’un système de pulvérisation a été ajouté à un drone pour participer au côté des autorités, aux efforts de désinfection des lieux publics.

A cet égard, le fondateur de la startup a souligné que le « drone pulvérisateur » est un exemple phare des équipements à généraliser en cette période de crise sanitaire, affirmant qu’il permet d’augmenter la capacité d’intervention des équipes de désinfection rattachés aux différentes communes, notamment au niveau des sites tels que les espaces ouverts, les places publiques, les parkings des centre commerciaux ou encore les entrées d’usines et d’hôpitaux. « La désinfection par drone permet d’agir à distance, sur de larges superficies et dans un temps restreint », a relevé M. Kriouil, notant que cette initiative permet de diminuer les délais de réaction, d’augmenter la capacité et de diminuer les coûts d’intervention. Par ailleurs, le startupeur a présenté un drone thermique très précis, permettant de détecter la température des personnes sans même les approcher et ainsi, participer aux efforts de prévention.

Notons que Farasha Systems est une entreprise marocaine innovante opérant dans le domaine de la maintenance 4.0, en utilisant les drones et l’intelligence artificielle (IA). La startup propose une maintenance intelligente et prédictive pour les installations industrielles et renouvelables.

(Avec MAP)