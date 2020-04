Covid-19 : le chef du gouvernement  invite les Marocains à faire preuve de plus de patience

Le chef du gouvernement a ainsi appelé les Marocains à prendre leurs précautions et faire preuve de plus de patience. Notre pays a beaucoup fait pour faire face à la propagation du virus, mais la bataille n’est pas encore gagnée. Au contraire, insiste-t-il, le nombre des personnes infectées ne cesse d’augmenter et des citoyens sont toujours en réanimation. Ce qui, d’après le chef du gouvernement, nous incite à redoubler d’effort pour éviter la dégradation de la situation afin que notre pays sorte de cette épreuve avec le moins de dégâts possible.

Lors de cette réunion du conseil de gouvernement, deux projets de loi ont été adoptés. Le premier projet de loi est relatif à l’adoption d’un décret-loi sur le dépassement du plafond des financements extérieurs. C’est une mesure prise par le gouvernement alors que le Parlement se trouvait en vacances. Le projet de loi adopté aujourd’hui, permettra au Parlement d’entériner cette mesure.

Le second projet de loi porte promulgation de dispositions particulières relatives à la gestion des activités des organes de la direction des sociétés de contribution et aux modalités de tenue de leurs Assemblées générales au cours de la période de l’Etat d’urgence sanitaire. Il s’agit principalement des SA, dont des sociétés cotées en bourses, qui à cause d’un flou législatif n’ont pas pu réunir leur organes délibération en raison du confinement médical.

Le Conseil de gouvernement a enfin adopté un projet de décret relatif à l’application de la loi portant promulgation de mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés qui pâtissent des retombées de la propagation du coronavirus (Covid-19).