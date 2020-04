Covid-19 : L’Association des ingénieurs de l’École Hassania contribue au Fonds spécial

Cette fois-ci, c’est l’association des ingénieurs de l’École Hassania des Travaux Publics (AIETP) qui annonce une contribution de 600 000 dhs.

A noter que cette contribution s’ajoute aux versements directs audit fonds, effectués par les membres de l’Association à titre individuel ou collectif dans le cadre de leurs activités professionnelles.

A travers ce don, l’Association réaffirme les valeurs de fraternité, de solidarité et de responsabilité citoyenne qui sont les siennes et qui, de tous temps, façonnent l’esprit et l’action de l’ingénieur marocain au service de la Patrie, indique l’AIETP dans un communiqué.