Covid-19 : la déclaration quotidienne remplacée dès jeudi par un compte rendu écrit

Le ministère de la Santé a annoncé qu’il mettra fin, dès jeudi 03 septembre, à sa déclaration quotidienne sur la situation épidémiologique liée à la Covid19, qui sera remplacée par un compte rendu écrit en arabe et en français.

Dans un communiqué mercredi, le département a précisé que le compte rendu sera mis à la disposition des médias chaque jour à 18H00, alors que la déclaration hebdomadaire sera substituée par un point de presse bimensuel consacré à l’évolution de la situation sanitaire.

La situation épidémiologique sera actualisée régulièrement chaque jour sur le portail du ministère www.sante.gov.ma, ajoute-t-on de même source

Le ministère n’a pas manqué, dans ce contexte, d’exhorter les citoyens à se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, et à s’engager en faveur des mesures de prévention édictées par les autorités avec un sens de patriotisme et de responsabilité.

Une déclaration quotidienne à la presse est organisée quotidiennement à 18H00 depuis le début de la pandémie du coronavirus, dans le cadre de la politique de communication sur la situation épidémiologique, en plus de la présentation d’un bilan hebdomadaire à ce sujet.

(Avec MAP)