Covid-19 : La Chine a exporté 4 milliards de masques

Car, malgré le recul du nombre de cas sur son territoire, Pékin a encouragé les usines à renforcer leur production en matière d’équipements médicaux. A côté des masques, la Chine a exporté 37,5 millions de vêtements de protection, 16 000 respirateurs et 2,84 millions de kits de détection de la COVID-19. Au total, ces exportations sont évaluées à 10,2 milliards de yuans (1,33 milliard d’euros). Aujourd’hui et plus que jamais les Etats se font concurrence entre eux, tous dans l’urgence, car chacun est confronté à la pénurie et surtout à une opinion publique sidérée par le manque d’anticipation de leurs dirigeants…

Toutefois, certains pays se sont plaints de la qualité des équipements médicaux importés de Chine. Estimant que ces derniers ne correspondaient pas aux normes de qualité, ne se fermaient pas correctement sur le visage ou encore n’ayant des filtres fonctionnels.