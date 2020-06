Covid-19 et Chaîne du froid : Un référentiel pour renforcer davantage les mesures de précaution

Un référentiel concernant les mesures préventives complémentaires à adopter au niveau des unités de réfrigération a été élaboré dans le cadre du renforcement des mesures de précaution au niveau des unités utilisant la chaine de froid, annonce dimanche un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.