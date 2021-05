Covid-19: Des cas des variants indien et sud-africain détectés pour la 1ère fois en Mauritanie

Deux cas du variant indien et sud-africain du Coronavirus ont été détectés pour la première fois en Mauritanie, selon le ministère mauritanien de la Santé.

S’exprimant lors d’une conférence, le ministre mauritanien de la Santé, Mohamed Nedhirou Hamed a relevé qu’outre ces deux cas des variants indien et sud-africain, deux nouveaux cas du variant britannique ont été enregistrés.

Ces nouveaux cas du variant britannique viennent s’ajouter aux neuf autres cas détectés le 4 mai dernier suite à des tests de laboratoires réalisés à l’Institut Pasteur de Dakar, a précisé le ministre.

« Une enquête épidémiologique sera menée pour retracer ces variants et pour suivre leur évolution », a-t-il fait savoir.

M. Hamed a invité les Mauritaniens au respect des mesures de protection, « notamment contre les nouveaux variants qui sont plus dangereux et qui se propagent plus facilement ».

La Mauritanie a enregistré 18.957 cas confirmés de COVID-19, dont 457 décès et 18.197 guérisons, depuis l’apparition du nouveau coronavirus le 13 mars 2020 dans ce pays.

(MAP)