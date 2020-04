Covid-19 : Décès de Fadel Sekkat, président de Maghreb Steel

Le défunt était très respecté dans le milieu industriel et dans le monde des affaires, mais il s’est surtout distingué par ses nombreuses actions de mécénat et de philanthropie, via la Fondation Sekkat.

Au cours des dernières années, il s’est consacré pour maintenir en vie l’entreprise nationale de sidérurgie, qui faisait face à une rude concurrence étrangère. Il en était le président-directeur général depuis près de 3 décennies.

« Nous avons perdu aujourd’hui un grand homme et une figure emblématique de l’industrie marocaine », a réagi le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Et de souligner: « Fadel Sekkat était un homme d’affaires d’exception connu pour sa sagesse et sa générosité. Notre Confédération est endeuillée et notre secteur privé perd un de ses doyens ».

