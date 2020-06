Covid-19 : Conception d’un kit de diagnostic 100% marocain

MAScIR (Moroccan Foundation for advanced science, innovation and research), a entrepris, dès le début de la crise sanitaire mondiale due au SARS-COV 2, de mettre au point un test diagnostic RT-PCR de cet agent pathogène et qui ait pour caractéristiques d’être spécifique, à haut degré de sensibilité et de fiabilité et au coût maîtrisé, indique un communiqué de la fondation.

Une fois mis au point dans ses laboratoires, MAScIR a soumis ce test à une série de processus de validation dans des centres biologiques au niveau national et international, et qui ont permis d’en attester l’efficacité et la fiabilité, fait savoir MAScIR.