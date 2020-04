Covid-19 : ces secteurs de l’économie auxquels la crise a bien profité

C’est un constat, le commerce en général a su tirer son épingle du jeu. Le secteur profite même de la situation, en particulier des produits alimentaires. De l’épicier jusqu’aux grandes surfaces et les chaînes de distribution, le secteur ne semble pas connaître la crise, estiment certains analystes économiques. Avant même le confinement imposé afin de contrer la propagation du virus, les commerces et les grandes surfaces ont connu une ruée sur des produits aussi divers que variés devenus subitement de première nécessité. Ces achats compulsifs animés par une crainte de pénurie des provisions ont multiplié, en quelques heures, les chiffres d’affaires de ces magasins.

L’industrie alimentaire surtout la production des conserves de toutes sortes, de pâtes, de vinaigre, d’eau de javel…etc, fait partie aussi des activités épargnées par la crise », notent les économistes. Avec ces achats compulsifs de produits de consommation courante pour constituer des stocks et tenir des semaines, les consommateurs ont engendré pour certains biens des ruptures momentanées au niveau des rayons mais nullement des stocks des entrepôts.

Les producteurs et distributeurs des produits d’hygiènes (savon, antiseptiques, papier hygiénique, serviettes en papier et gants en plastique) et l’industrie sanitaire (masques, appareil de respiration et gel hydroalcoolique) sont également les secteurs auxquels cette affluence des consommateur a bien profité. Avec l’obligation du port de masques au Maroc depuis le 6 avril, c’est la chaîne de production de textiles qui s’en est frottée les mains. Aux côtés de ces masques en tissus non tissés, les textiliens sont aussi entrés dans la partie pour les masques en tissus, qui sont réutilisables après être lavés régulièrement. En cette période de confinement, le e-commerce devrait, en principe, profiter de cette « aubaine » pour se propulser et entrer de plain pied dans les habitudes des ménages, estime-t-on. Les sites de vente en ligne au Maroc, qui s’avèrent d’une utilité extrême en ces temps de crise, connaissent, de surcroît, un succès sans précédent en raison des flux massifs de commandes ce qui, malheureusement, impacte les délais de livraison affichés.

Les nouvelles technologies pour lesquelles l’impact économique de la pandémie est très significatif, en l’occurrence tout ce qui est lié à internet qui semblent être le grand gagnant de cette situation. Le secteur doit connaître un essor suite à la nécessité de suivre l’enseignement à distance. De plus, les internautes bénéficient des services pour mieux supporter le confinement. On assiste également au développement de l’utilisation de la télévision en ligne.

Parallèlement, les secteurs productifs tournés vers le marché local peuvent bénéficier des effets de cette crise. En effet, les entreprises les moins dépendantes des marchés étrangers et qui produisent pour la consommation locale se trouvent donc avantagées.

(D’après MAP)