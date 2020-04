Covid-19 au Maroc : Port du masque obligatoire à partir de demain

Pour garantir ces masques en quantités suffisantes et dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions royales, les autorités ont mobilisé un ensemble d’industriels nationaux pour les produire de même que leur prix de vente a été fixé à 80 centimes l’unité et ce avec le soutien du fonds spécial.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la commercialisation des masques de protection au niveau de l’ensemble des commerces de proximité (Ministères de l’intérieur, de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration et de l’industrie, du commerce et de l’Economie verte et Numérique).