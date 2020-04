Covid-19 au Maroc : le bilan du ministère de la Santé, ce Vendredi 10 Avril à 18h

1 448 est le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 depuis de début de l’épidémie au Maroc, Soit une hausse de 74 cas en 24 heures.

Le ministère de la Santé a également indiqué que lors de ces dernières 24h :

– 13 nouvelles rémissions ont été enregistrées. Le nombre total de guérisons s’élève à 122.

– 10 nouveaux décès ont été recensés. Le nombre total de décès dus au coronavirus s’établit à 107.

51.1% des cas confirmés sont de sexe masculin.

La moyenne d’âge des cas confirmés se situe entre 47 et 48 ans.

Le classement des régions les plus touchées n’a pas connu de changement :

1ère position : Casablanca-Settat (près de 30% des cas)

2ème position : Marrakech-Safi. (19% des cas)

3ème position : Rabat-Salé-Kénitra. (15% des cas)

4 ème position : Fès-Meknès. (12% des cas)

En revanche, le ministère a déclaré que « les variations quotidiennes des chiffres, notamment ceux liés à la répartition géographique, est principalement dû au processus de vérification des données relevées au cours de l’enquête épidémiologique après le signalement des cas.

Certaines informations préliminaires sont corrigées, notamment en ce qui concerne la ville de résidence et non la ville d’admission du cas, ainsi que la vérification et la correction de certaines données relatives à l’origine de l’infection et aux conditions d’exposition à celle-ci ».