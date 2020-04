Covid-19 au Maroc : le bilan du ministère de la Santé, ce Lundi 6 Avril à 18h

Le Maroc a enregistré 1 120 cas de contamination au Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont 80 décès et 81 personnes guéries, alors que 3 984 cas ont été exclus suite à des tests négatifs.

1 120 est le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 depuis de début de l’épidémie au Maroc, Soit une hausse de 130 cas en 24 heures.

Le ministère de la Santé a également indiqué que lors de ces dernières 24h :

– 10 nouvelles rémissions ont été enregistrées. Le nombre total de guérisons s’élève à 81.

– 11 nouveaux décès ont été recensés. Le nombre total de décès dus au coronavirus s’établit à 80.

Le dépassement de la barre de mille cas confirmés et l’augmentation observée des cas d’infection enregistrés dans le Royaume au cours des derniers jours indiquent la présence de foyers épidémiques de coronavirus, notamment au sein des familles, a souligné le ministère, faisant état de l’existence de familles dont l’infection de tous les membres a été confirmée. Et d’ajouter que cette augmentation est également due à la hausse croissante du nombre des cas contacts, car, jusqu’à aujourd’hui, 230 cas confirmés ont été détectés sur un total de 7.963 contacts suivis et ayant subi des tests de laboratoire.