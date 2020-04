Covid-19 au Maroc : le bilan du ministère de la Santé, ce Lundi 20 Avril

Le Maroc a enregistré 3 046 cas de contamination au Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont 143 décès et 350 personnes guéries alors que le nombre de cas exclus après des résultats négatifs s’élève à 13 340.

3 046 est le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 depuis de début de l’épidémie au Maroc, Soit une hausse de 191 cas en 24 heures.

Le ministère de la Santé a également indiqué que lors de ces dernières 24h :

– 23 nouvelles rémissions ont été enregistrées. Le nombre total de guérisons s’élève à 350.

– 2 nouveaux décès ont été enregistrés. Le nombre total de décès dus au coronavirus s’établit à 143.

Les deux régions les plus touchées restent « Casablanca-Settat » et « Marrakech-Safi », avec plus de 50% des cas confirmés.