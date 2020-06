Covid-19 au Maroc : le bilan du ministère de la Santé, ce Jeudi 25 Juin à 18h

Voici les principaux points de la déclaration donnée ce Jeudi à 18h00, par la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine :

– 11 338 est le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 depuis de début de l’épidémie au Maroc, Soit une hausse de 431 cas en 24 heures.

– 32 nouvelles rémissions ont été enregistrées lors de ces dernières 24h. Le nombre total de guérisons s’élève à 8 500. Le taux de rémission s’établit à 75%.

–Un nouveau décès a été enregistré. Le nombre total de décès dus au coronavirus s’établit désormais à 217. Le taux de létalité s’établit à 1.9%.

S’agissant des cas actifs, la responsable a relevé que 2.621 patients sont actuellement sous traitement ou font l’objet de suivi médical, ajoutant que le nombre de cas graves et critiques a atteint 19.

Les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui a recensé 46 nouveaux cas dans la ville de Laâyoune, Casablanca-Settat, avec 34 nouveaux cas (dont 25 à Casablanca, 6 à Sidi Bennour et 3 à Mohammedia), Marrakech-Safi, avec 34 nouveaux cas (dont 17 à Marrakech et 17 à Safi) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (168 nouveaux cas, dont 129 à Tanger, 7 à Tétouan, 26 à Larache et 6 à Fahs Anjra).

Il s’agit aussi des régions de Rabat-Salé-Kénitra (137 cas, tous dans un cluster professionnel), Beni Mellal-Khenifra (5 cas à Fkih Ben Salah) et Fès-Meknès (7 nouveaux cas dans la ville de Fès).

Les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun, de l’Oriental, de Souss-Massa et de Drâa-Tafilalet n’ont enregistré aucun nouveau cas de coronavirus ces dernières 24H, a-t-elle précisé.

Le classement des cas par régions :