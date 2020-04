Covid-19 au Maroc : le bilan du ministère de la Santé, ce jeudi 2 Avril à 18h

Le Maroc a enregistré 691 cas de contamination au Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont 44 décès et 30 personnes guéries, alors que 2 815 cas ont été exclus suite à des tests négatifs.

691 est le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 depuis de début de l’épidémie au Maroc, Soit une hausse de 49 cas en 24 heures.

4 cas de guérison ont été enregistrés en 24h, soit un total de 30 remissions au Maroc depuis le début de l’épidémie.

7 nouveaux décès a été enregistré en 24h. Le nombre total de décès s’élève à 44.

La répartition des cas par les régions les plus touchées :

Casablanca-Settat : 189

Marrakech-Safi : 127

Rabat-Salé-Kénitra : 115

Fès-Meknès : 113

Seule la région Dakhla-Oued Ed Dahab ne présente aucun cas de Covid-19 au Maroc.

Par ailleurs, le ministère a appelé à faire preuve de prudence à l’égard des chiffres fournis d’un jour à l’autre, en ce sens que l’analyse épidémiologique doit s’effectuer sur la base de la tendance générale sur plusieurs journées.

Ces chiffres doivent être actualisés et analysés avec précision après l’annonce de nouveaux bilans durant les trois ou quatre prochains jours pour avoir plus de visibilité, compte tenu des données relatives notamment aux mesures d’isolement sanitaire ainsi que les dispositions liées à la surveillance médicale des personnes contacts et à la prise en charge des patients.