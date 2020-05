Covid-19 au Maroc : le bilan du ministère de la Santé, ce Dimanche 24 Mai

Le Maroc a enregistré 7 433 cas de contamination au Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont 199 décès et 4 703 personnes guéries alors que le nombre total de cas exclus après des résultats négatifs s’élève à 135 449.

7 433 est le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 depuis de début de l’épidémie au Maroc, Soit une hausse de 27 cas en 24 heures.

Le ministère de la Santé a également indiqué que lors de ces dernières 24h :

– 65 nouvelles rémissions ont été enregistrées. Le nombre total de guérisons s’élève à 4 703. Le taux de rémission s’est élevé à 63.3%. Le taux de rémission mondial est de 34%.

–1 nouveau décès a été enregistré. Le nombre total de décès dus au coronavirus s’établit désormais à 199. La personne décédée souffrait de maladies chroniques. Le taux de mortalité reste stable et s’établit toujours à 2.7%. Le taux de mortalité mondial est de 7%.

Le ministère a fait observer également que le suivi minutieux de l’état de santé des personnes contacts au cours des dernières 24 heures a révélé 85% des cas. ( 23 parmi les 27 cas confirmés en ces 24h).

Le classement des régions les plus touchées n’a pas connu de changement :

1ère position : Casablanca-Settat (32.2% des cas)

2ème position : Marrakech-Safi. (18% des cas)

3ème position Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13% des cas)

4ème position : Fès-Meknès. (13% des cas)

5ème position : Rabat-Salé-Kénitra.

6ème position : Daraa-Tafilalet

2531 patients sont actuellement sous traitement ou attendent la déclaration de leur rémission après l’amélioration de leur état de santé.

Le Maroc a franchi ces deux derniers jours le seuil des 10.000 tests de dépistage du Covid-19 par jour, une moyenne qui s’accroit de semaine en semaine.

Le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Mohamed El Youbi, a fait savoir que la conférence de presse quotidienne du ministère de la Santé se tiendra à 18h à partir de demain lundi et que le portail Covid sera mis à jour deux fois par jour, à 10H et 18H.