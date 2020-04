Ces pharmacies qui vendent des masques 5 fois plus cher que le prix fixé par la loi !

Certaines pharmacies et parapharmacies semblent faire fi de la loi. Elles tiennent tête aux autorités en continuant à commercialiser les masques à des prix absurdement élevés !

Pourtant, l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances récemment publié, est très clair : Le prix maximum de vente au public des masques est à 2.50 DH pour les boites comportant 10 unités et à 2 DH pour les masques vendus par boite de 50 unités. Partant de notre propre expérience, nous avons repéré aujourd’hui une parapharmacie à Casablanca qui continue de vendre des masques à 10 DH l’unité : soit 500 DH le paquet (au lieu des 100 DH maximum fixés par les autorités). Qu’en est-il des prix fixés par la loi ? Réponse évasive du pharmacien « Nous ne sommes pas les seuls à exercer ces prix … et puis nous avons un stock à écouler »

Cette même parapharmacie commercialise également des masques « réutilisables 3 jours » pour reprendre les termes du pharmacien en question, entre 65 et 140 DH… l’unité. Même constat dans quelques quartiers à Rabat où un paquet de 50 masques ne vaut pas moins de 550 DHS !

Affaire à suivre…