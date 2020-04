Balance des paiements : Allégement de 19% du déficit du compte courant en 2019

Les résultats de la balance des paiements au titre de l’année 2019 font ressortir un allègement du déficit du compte des transactions courantes de 19% se situant à 47,3 milliards de dirhams (MMDH), contre 58,4 MMDH pour l’année 2018, a indiqué l’office des changes.

Cette évolution s’explique par l’amélioration de l’excédent des services de 12,1 MMDH et par l’allègement du solde du revenu primaire de 1,1 MMDH et ce, en dépit de l’aggravation du déficit au titre des échanges de biens (-2,2 MMDH), a précisé l’Office des changes dans un communiqué sur les résultats des échanges extérieurs à fin décembre 2019, notant que l’excédent du revenu secondaire est demeuré stable d’une année à l’autre.

Ce déficit du compte des transactions courantes est financé par les flux nets au titre des investissements directs et de portefeuille ainsi que les autres investissements, a ajouté la même source. Concernant la position extérieure globale, qui reflète la situation patrimoniale de l’économie marocaine vis-à-vis du reste du monde, elle fait ressortir une situation nette débitrice de 765,1 MMDH contre 754,5MMDH à fin septembre 2019, a fait savoir le communiqué, expliquant cette situation par la hausse des encours des engagements financiers (+33,3 MMDH) plus importante que celle des encours des avoirs financiers (+22,7 MMDH).

Selon l’Office des changes, la hausse des engagements financiers est conséquente de l’augmentation de l’encours de toutes les catégories afférentes à ces engagements, à savoir +13,8MMDH pour la composante « autres investissements », +9,9 MMDH pour les investissements directs étrangers au Maroc et +9,7 MMDH pour les investissements de portefeuille.

L’accroissement de l’encours des avoirs financiers s’explique, quant à lui, principalement par l’augmentation de 13,2 MMDH des avoirs de réserve et de la hausse de 6,4 MMDH de l’encours de la composante « autres investissements » et de 3,4 MMDH de l’encours des investissements directs marocains à l’étranger.

(Avec MAP)