Au menu du Conseil du gouvernement du 15 Mai

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement autour de la situation des secteurs de l’énergie et des mines dans cette conjoncture marquée par l’épidémie de Covid-19, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le Conseil de gouvernement examinera, par la suite, trois projets de décret : le premier portant application de la loi portant statut de Bank Al-Maghrib, le deuxième modifiant et complétant le décret relatif aux établissements universitaires et aux cités universitaires et le troisième modifiant et complétant le décret fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants, précise le communiqué.

(Avec MAP)