Aid Al Adha : Fermeture de 7 souks à travers le Royaume pour non-respect des mesures sanitaires

Dans le cadre des mesures de prévention sanitaires pour éviter la propagation du Covid19 au niveau des souks de bétail destiné au sacrifice de l’Aid Al Adha, le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ont procédé à la fermeture de plusieurs souks à travers le Royaume sur la base des observations et recommandations des commissions locales de suivi des souks conformément au guide publié conjointement à ce sujet.Au total, sept souks ont été fermés pour non-respect des mesures sanitaires requises.

Ci-après la répartition par Région :

– Région de Rabat-Salé-Kénitra (01): Souk Al Had à Sidi Bouknadel-Salé a été fermé le 27 juillet.