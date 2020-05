Accélération du crédit bancaire en mars 2020 (Bank Al-Maghrib)

Cette évolution couvre également une augmentation des concours au secteur non financier de 6,4% en mars contre 4,9% en février, indique BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de mars 2020.

Par secteur institutionnel, l’évolution du crédit bancaire reflète essentiellement l’accroissement de 9,6% après 5,8% des prêts aux sociétés non financières privées, précise BAM, ajoutant que les concours aux ménages ont progressé de 3,8% après 4,4% en février et ceux aux sociétés non financières publiques ont accusé une baisse de 3,6% après celle de 3,5%.

Par objet économique, la croissance du crédit bancaire recouvre une accélération de 6% à 8,2% de la progression des concours à l’équipement et de 5% à 8% des facilités de trésorerie, ainsi qu’une décélération de 3,4% à 3,2% de la croissance des prêts à l’immobilier et de 4,1% à 3,3% de celle des crédits à la consommation.

Par branche d’activité, les données disponibles à fréquence trimestrielle (T1-2020 par rapport à T4-2019) font ressortir une stabilisation à 5,3% du taux de progression annuel du crédit bancaire global.

Le rythme d’accroissement des concours alloués à la branche du « Commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques » s’est accéléré de 5,1% à 15% et les prêts au secteur d’« Electricité, gaz et eau » ont enregistré une hausse de 5,8% après un repli de 3,5%.

En revanche, les crédits aux entreprises relevant des « Industries manufacturières » ont vu leur taux de progression décélérer à 1,3% après 1,5% et celui du secteur des « Transports et communication » à 2,4% après 12,1%. Quant aux prêts aux entreprises du secteur du « Bâtiment et travaux publics », ils ont baissé de 1,6% après une hausse de 1,5%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire a progressé de 2,6%, relève BAM qui explique cette hausse par la progressions des facilités de trésorerie de 5,3%, des crédits à l’équipement de 3,4% et des prêts à l’immobilier de 0,3%. Pour ce qui est des crédits à la consommation, ils sont restés quasiment à leur niveau du mois précèdent, ajoute la même source.

