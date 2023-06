Taghazout Bay : Une offre résidentielle premium avec une gestion locative innovante et sécurisée

Située à 40 minutes d’Agadir, la destination Taghazout Bay s’étale sur une superficie de 615 hectares en front d’une bande côtière de 4,5 km de plages. S’appuyant sur un arrière-pays riche et authentique, Taghazout Bay est composée d’ensembles touristiques, résidentiels et d’infrastructures sportives et de composantes d’animation et de loisirs.

A moins de 4 heures des principales capitales européennes et idéalement desservie par le réseau routier et autoroutier, Taghazout Bay offre un cadre de vie moderne et sain et des opportunités d’investissement très avantageuses dans l’immobilier.

La composante immobilière de Taghazout Bay, développée en complément de l’offre hôtelière, est constituée d’un ensemble de biens d’exception, conçus dans des espaces de vie étudiés pour offrir le meilleur compromis entre esthétisme, commodités et paysages naturels.

« Towset Appartement », investir serein, investir intelligent !

De 70 et 90m², les appartements Towset proposent un agencement intelligent pour vous faire bénéficier de vues multiples et dégagées, à la fois en direction de l’océan et du paysage de la destination. La résidence Towset propose des logements ouverts sur l’extérieur, et orientés en direction du belvédère et de l’océan. Proposées en formule RIPT, ces unités haut de gamme aux finitions soignées offrent une alternative d’investissement avantageuse.

Biens meublés sous le régime RIPT : Un investissement intelligent, rentable et sécurisé !

Grâce à la gestion locative sous le régime RIPT (Résidences Immobilières de Promotion Touristiques), les propriétaires bénéficient d’une gestion locative innovante et d’un branding, assurée par une enseigne internationale, Radisson Residences ; un syndic professionnel et un service après-vente proactif et performant. Tout un chacun peut bénéficier de cette formule d’investissement unique au Maroc.

Elle permet aux propriétaires de gérer leur bien en leur absence en leur garantissant un excellent retour sur investissement : une gestion locative innovante, un loyer minimum garanti, pas de frais imprévus, … pour rentabiliser le bien en toute sérénité.

Le tout, en disposant d’un pied à terre au cœur d’une destination d’exception qui contourne la saisonnalité, grâce à son climat favorable toute l’année.

En front de mer ou à proximité du golf, l’ensemble de concepts et produits immobiliers offre une vue imprenable sur la baie de Taghazout, tout en profitant de l’ensemble des composantes de la station, pour vivre la destination pleinement, toute l’année. Totalisant plus de 1000 unités, plusieurs projets résidentiels ont émergé, d’autres sont en cours de développement.

Résidence Taourirt : Un concept unique avec des unités résidentielles dominant la baie

C’est l’un des projets phares proposés par la destination Taghazout Bay. Le nouveau quartier de prestige en front de met Taourirt se démarque par une architecture audacieuse et contemporaine, privilégiant la lumière et la clarté des espaces.

Avec une livraison prévue courant juillet 2023, le projet propose des logements de petites unités construits sur trois niveaux et dominant l’océan, avec des terrasses bercées par une agréable brise marine.

Vivre à Taourit, c’est de bénéficier du meilleur en termes de design, de finition et d’architecture. C’est aussi de pouvoir profiter pleinement des différentes composantes d’animation de la station : Du beach club, aux équipements sportifs en passant par le centre de vie « Tawenza Square », ses commerces, restaurants et cafés.

A propos de l’offre résidentielle et hôtelière de Taghazout Bay

Taghazout Bay a progressivement développé sa capacité litière pour atteindre 3 300 lits à fin 2022, avec une offre hôtelière proposée de sept enseignes internationales en plus d’un hôtel autour du concept de village de Surf. L’implantation de chaînes internationales consacre la montée en gamme de la destination. Il s’agit du Hyatt avec deux hôtels : Hyatt Place et Hyatt Regency; Radisson, Hilton, Fairmont , RIU et Pickalbatros. À cela s’ajoute une offre résidentielle de plus de 1 000 unités, composée de résidences fermées et sécurisées autour du golf, sous forme de villas et d’appartements.

La Destination offre ainsi aux visiteurs et aux résidents la possibilité de séjourner en front de mer ou à proximité du golf et aux investisseurs (particuliers ou institutionnels) la possibilité de rentabiliser leurs biens à forte rendement locatif.