Bien-être au travail : 51 entreprises labellisées

ReKrute, leader des solutions de recrutement au Maroc, a organisé ce mercredi 21 juin à Casablanca la deuxième édition de son événement de labellisation “Feel Good”. L’initiative récompense les entreprises qui se soucient du bien-être de leurs collaborateurs, avant-même leur intégration.

Pour l’édition 2023, 51 entreprises ont été labellisées pour l’occasion contre 27 labellisées lors de la 1ère édition. ” Les candidats cherchent du sens et du bonheur dans leur travail, et refusent désormais de travailler pour des entreprises avec lesquelles ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Ces candidats recherchent activement la transparence sur la culture de l’entreprise, même avant de s’engager dans un processus de recrutement, afin de s’assurer de faire le bon choix.”, a souligné Alexandra Montant, DGA de ReKrute.

D’un autre côté, les recruteurs ont pris conscience que le monde a changé et que le recrutement d’autrefois, basé uniquement sur les compétences, n’est plus viable. Aujourd’hui, les entreprises recherchent des « talents » qui peuvent se développer dans leur poste, mais surtout des collaborateurs engagés et performants car heureux au travail. Les entreprises se doivent donc se doter d’outils tels que Feel Good pour attirer, détecter et fidéliser des candidats en phase avec leur vision à long terme et, plus important encore, avec l’ADN et la culture même de l’entreprise.

Parmi les groupes labellisés cette année, on compte Air Arabia, Akdital, Ansamble Maroc, Bank of Africa, BMCI, Capgemini Engineering, CGI, Club Med, Orange Business Services, Outsourcia, PWC Services, Réseau LCI Education, Richbond et bien d’autres.