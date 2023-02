La mondialisation de cupra franchit une étape importante avec le lancement de la marque au maroc

CUPRA, nouveau membre de la Centrale Automobile Chérifienne, continue d’inaugurer des CUPRA Garage au 4 coins du monde et cette fois ci cap au Maroc.

Ainsi, CUPRA a officiellement inauguré son premier CUPRA Garage à Casablanca le Jeudi 02 février dernier. Les membres de la Direction de CUPRA ont fait le déplacement à cette occasion : Antonino Labate, Directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations, Cécilia Taieb, Directrice générale de la communication et Julio Lozano, Directeur du design extérieur.

La soirée de lancement a débuté par une conférence de presse détaillée avec la participation de tous les membres de l’équipe CUPRA International, mais aussi avec une intervention du Directeur CUPRA Maroc, Adel Zerrouk.

Le mot d’ordre de la conférence était : non-conventionnel et émotionnel. CUPRA, avec sa forte personnalité compte bien se démarquer et donner une nouvelle impulsion au marché automobile Marocain et ainsi ne connaitra aucune limite.

La marque représente caractère, technicité et performance. Cupra fait vibrer les cœurs des personnes qui prennent leur vie en main. Elle s’adresse à toutes celles et ceux qui ont besoin d’une nouvelle impulsion.

« Tout ce projet est né d’un rêve, celui d’un groupe de personnes qui recherchaient un moyen de séduire un nouveau groupe d’aficionados de l’auto. »

Représentée par le logo tribal, cette marque du groupe Volkswagen inspire : la passion, le savoir-faire, le style de vie pour un résultat dynamique et un design original dans le pur esprit de CUPRA. Le logo représente l’esprit de cette nouvelle marque qui transporte les conducteurs d’aujourd’hui vers le futur, en offrant une vision contemporaine de la technologie, du style et de la fonctionnalité, le tout dans

une voiture stylée.

CUPRA a ouvert ses portes à Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et ensuite dans un futur proche Tanger. Quant au Service après-vente, il sera assuré sur l’ensemble du réseau CAC.

Du côté produit, La CUPRA Formentor est disponible avec une motorisation 2.0 TDI 150 ch (110 kW) couplée à une boîte DSG7 en 4Drive.

Le système 4Drive surveille en permanence de nombreux paramètres, angle de braquage, vitesse des roues et roulis du véhicule, pour délivrer la puissance à la bonne roue au moment précis, procurant ainsi un sentiment de confiance quelles que soient les conditions.

Ainsi, les performances offertes restent accessibles et permettent à la CUPRA Formentor d’atteindre les 100 km/h en seulement 8,6 secondes, avec une vitesse maximale à 203 km/h.

Mais l’histoire de la CUPRA Formentor réserve une surprise de taille pour le lancement avec l’édition limitée « COPPER ». Ce véhicule a une personnalité hors du commun et un niveau d’équipement très riche tel que le toit panoramique, la clé confort, les sièges cuir baquet chauffant à mémoire, Media System + 12’’, rétroviseurs extérieurs carbon couleur COPPER, Camera 360. Sans Oublier la particularité de la « COOPER » Edition qui est sa peinture exclusive MATT tirées directement de l’ADN.

Visitez www.cupraofficial.ma pour vous évader dans l’univers de CUPRA et découvrir le premier modèle de la marque.