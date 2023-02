« Innovation sociétale » : L’engagement de la « Fondation Ennajah » récompensé

« Ce prix est à la fois un honneur pour toutes nos équipes et une véritable reconnaissance des efforts consentis par la Fondation en faveur de la promotion de l’éducation et la lutte contre l’abandon scolaire», a déclaré Mme Aïcha Lebsir, Directrice Générale de la Fondation, qui a reçu la prestigieuse distinction. Et d’ajouter que « cette récompense conforte la Fondation dans sa stratégie à fort impact social, ciblant les populations les plus vulnérables et répondant de manière concrète à leurs besoins ».

Au total, 21 trophées ont été remis pour différentes catégories, lors de cet événement annuel, en présence de plusieurs personnalités du monde des affaires et de l’écosystème de l’assurance et de la réassurance au Maroc. Parmi les nominés, SANLAM Maroc qui a remporté le » Trophée de l’innovation produit » pour son offre « Assurance continuité scolaire », lancée en septembre 2022.

Les « Trophées de l’Assurance », attribués chaque année par un jury multisectoriel et pluridisciplinaire, rendent hommage à l’action et à l’engagement des professionnels de l’assurance, soucieux de la sécurité de leurs assurés. Selon les catégories, chaque trophée vient récompenser le caractère novateur, la pertinence de l’innovation, la réponse à un nouveau besoin et le bénéfice pour la cible finale.

Fondation Ennajah… Réunir toutes les chances de réussite

La Fondation Ennajah a pour principales missions de promouvoir l’éducation des enfants défavorisés, lutter contre l’abandon scolaire, la pauvreté et l’exclusion sociale. Créée par SANLAM Maroc en 2019, elle mène différentes actions sur le terrain, apportant un soutien direct aux populations les plus démunies, particulièrement dans les zones rurales ou reculées du Maroc, et contribuant aux efforts de lutte de toutes les formes de précarité ou d’exclusion.

La Fondation Ennajah place la promotion de l’éducation et la lutte contre le décrochage scolaire au cœur de ses priorités, en inscrivant son action dans le cadre d’une approche pour un développement socio-économique équitable et durable.

Ainsi, la Fondation Ennajah œuvre aujourd’hui pour le déploiement d’un vaste programme d’actions articulé autour de plusieurs axes comme la restauration d’établissements scolaires et de pensionnats; la mise à niveau des équipements informatiques dans les écoles ciblées ; l’éveil civique et environnemental et l’intégration des jeunes par le sport.

Par ailleurs, ses équipes s’investissent régulièrement dans des actions de proximité, au profit d’associations engagées auprès des populations défavorisées dans différentes régions du Royaume.