Emirates lance au Maroc son service de transfert en voiture avec chauffeur pour les passagers de la Première Classe et la Classe Affaires

Emirates Airline élève encore plus l’expérience de voyage de ses passagers de Première ou Business Classe avec l’introduction au Maroc des services de transferts en voiture avec chauffeur et ce, dès le début du voyage.

Ainsi, les voyageurs de la Première Classe et de la Classe Affaires à destination ou au départ de l’aéroport international Mohammed V (CMN) de Casablanca, bénéficieront d’un service de transfert gratuit en voiture avec chauffeur et profiteront d’une expérience porte à porte fluide, privilégiée et intimiste à bord d’un véhicule de luxe offrant un confort et une intimité totale.

Emirates fera profiter une flotte de Mercedes Benz série E au passagers de la Classe Affaires et une seconde série S pour ses passagers de Première Classe ou encore un mini Van Mercedes disponible à la demande, moyennant des chauffeurs professionnels qualifiés. L’ensemble garantissant un trajet fluide vers l’aéroport dans un écrin de luxe avec ses sièges en cuir, et dans un écrin de technologie grâce à un système d’information et de divertissement adapté et sur mesure et incontestablement d’un système de GPS pour le suivi en temps réel de la position géographique, la vitesse et l’itinéraire.

Le service de luxe pratique évite aux passagers un stress de programmation du transfert depuis leur domicile ou leur lieu de travail dans un linéaire de 120 kilomètres de l’aéroport. Pour les destinations qui dépassent cette distance, le kilométrage supplémentaire est facturé à 15 MAD le kilomètre, pouvant être payé en espèces ou par carte de crédit.

Pour profiter de l’offre, les clients peuvent réserver le service via emirates.com ou le centre d’appels de la compagnie aérienne avant le départ.

Les transferts aéroport en voiture avec chauffeur font partie des nombreux avantages dont bénéficient les passagers de la classe premium, tels que l’enregistrement prioritaire, le FastTrack à travers la sécurité et l’accès aux salons VIP de l’aéroport. Les services Emirates voiture avec chauffeur sont disponibles dans 70 destinations à travers le monde.