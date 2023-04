Emirates et United activent un partenariat de partage de code pour améliorer la connectivité vers les États-Unis

– Un accord interligne qui permet un accès supplémentaire à de dizaines d’autres destinations au Canada, au Mexique, dans les îles des Caraïbes et en Amérique centrale et du Sud

– Les clients d’Emirates auront accès à plus de 150 villes américaines via Chicago, Houston et San Francisco et à une acquisition de possibilités et d’avantages en partage de code pour les vols sur United Airlines;

Emirates et United Airlines annoncent l’activation de leur partenariat de partage de code, permettant ainsi aux clients d’Emirates de bénéficier plus facilement d’un choix plus élargi de destinations aux États-Unis. Les passagers d’Emirates pourront voyager vers trois des plus grands centres d’affaires du pays – Chicago, Houston ou San Francisco – et se connecter facilement à un vaste réseau de points de vols nationaux aux États-Unis sur des vols opérés par United airlines

A travers ce partenariat, les passagers d’Emirates se rendant aux États-Unis, peuvent désormais se voir accéder à plus de 150 villes américaines du réseau United, via les trois passerelles.

De même, les clients d’Emirates aux États-Unis planifiant leur voyage à Dubaï et au-delà ont une myriade de choix et peuvent utiliser les services d’United pour se connecter facilement aux vols opérés par Emirates à destination de Dubaï, via Chicago, Houston ou San Francisco. Le monde vient désormais de s’agrandir pour les voyageurs américains voyageant vers le vaste réseau d’Emirates au-delà de Dubaï, y compris de nombreuses destinations uniques à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie centrale et le sous-continent indien.

Sur les vols et via ce partenariat, les passagers peuvent profiter des services primés d’Emirates et d’une diversité d’avantages de voyage pratiques offerts. Les voyageurs ayant des itinéraires sur les vols en partage de code d’Emirates peuvent planifier l’intégralité de leur voyage sur un seul billet et profiter de la franchise de bagages de la compagnie aérienne, en plus de l’enregistrement pratique des bagages jusqu’à la destination finale.

Emirates permet également à ses membres Skywards de gagner et d’échanger des miles sur tous les vols du réseau mondial de United.

Adnan Kazim, directeur commercial d’Emirates, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis d’activer ce partenariat historique avec United et d’étendre considérablement notre empreinte aux États-Unis. Le vaste réseau de United à travers les Amériques nous aidera à offrir plus de choix à notre clientèle à travers le monde et répondre à la demande de tous les segments, y compris les loisirs, VFR, les voyageurs d’affaires et les étudiants qui peuvent désormais se connecter de manière transparente vers et depuis un réseau plus large de plus de 150 points nationaux.

Emirates et United ont un accord interligne qui permet aux passagers d’atteindre facilement un plus grand choix de destinations dans les Amériques en dehors des États-Unis. Les clients d’Emirates pourront choisir parmi des dizaines d’autres destinations au Canada, au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale et du Sud, tout en profitant de commodités telles que la simplicité des itinéraires de vol sur un billet unique et des correspondances fluides via les trois hubs (Chicago, Houston et San Francisco).

Emirates propose actuellement des services entre son hub de Dubaï et 12 villes américaines, ainsi que cinq points au Canada, au Mexique, au Brésil et en Argentine.

Plus d’opportunités, plus de récompenses

En vertu de cet accord, les membres d’Emirates Skywards peuvent gagner des miles sur les vols tout en voyageant sur le réseau international et national d’United Airlines.

Le partenariat permettra également aux membres MileagePlus de gagner des miles sur certains vols du réseau Emirates lorsqu’ils voyagent de Newark (EWR) à Dubaï (DXB) sur United Airlines et au-delà vers certaines destinations opérées par Emirates.

Le programme de fidélité primé d’Emirates et de flydubai continue à offrir à ses 30 millions de membres dans le monde des privilèges exclusifs.

Le réseau d’Emirates de 17 points à travers l’Amérique comprend les destinations américaines: l’aéroport international de Boston Logan (BOS), l’aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK), l’aéroport international de Los Angeles (LAX), l’aéroport intercontinental George Bush de Houston (IAH), l’aéroport de Chicago Aéroport international O’Hare (ORD),

Et également l’Aéroport international Dulles de Washington D.C. (IAD), Aéroport de Seattle Tacoma (SEA), Aéroport international Newark Liberty (EWR), Aéroport international d’Orlando (MCO), Aéroport de Dallas-Fort Worth (DFW), l’aéroport international de San Francisco (SFO), l’aéroport international de Miami (MIA) et l’aéroport international d’Orlando (MCO).

Emirates dessert également Mexico (MEX), Toronto (YYZ), Sao Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) et Buenos Aires (EZE).