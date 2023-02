Emirates célèbre la Saint-Valentin

Ce mois de février, l’amour est dans l’air sur ice. Les passagers d’Emirates peuvent se plonger dans des films agréables à regarder, tels que la comédie romantique 2022 « Ticket to Paradise », avec les stars Julia Roberts et George Clooney. Une sélection de plus de 70 comédies et drames romantiques est disponibles, y compris de nouveaux albums « Meet Cute » avec Kaley Cuoco et Pete Davidson et « Ask Me to Dance », ainsi que les classiques intemporels « Quand Harry Rencontre Sally », « Le Journal de Bridget Jones» et « N’oublie Jamais ». Dans une très large sélection de séries télévisées, les passagers peuvent choisir parmi des coffrets à consommer, notamment des mini-séries modernes telles que « The Pursuit of Love » (2021), ou des drames romantiques d’époque comme « Emma » et « Sense and Sensibility ».

A bord d’Emirates, les passagers disposent également d’une belle sélection de musique avec la playlist « Love Is in The Air » et « Romantic Moments », une sélection de chansons d’amour classiques avec Céline Dion, Whitney Houston, Ed Sheeran, Diana Ross, Roberta Flack et bien plus encore. Avant un vol, les passagers peuvent même parcourir et présélectionner leurs films, émissions de télévision ou listes de lecture musicale l’application Emirates , qui peut être synchronisé avec le système ice dès l’embarquement.

Le jour de la Saint-Valentin, les passagers à bord de toutes les classes de voyage se verront servir de délicieux brownies ou des cupcakes Red Velvet ornés de cœurs rouges et roses, dans leur propre mini-coffret cadeau Emirates, tandis qu’un éclairage d’ambiance rouge illuminera l’avion. Du 13 au 15 février, les salons VIP d’Emirates dans le monde célébreront le romantisme à travers une magnifique gamme de friandises à thème, des cœurs en chocolat au Mud cake de la Saint-Valentin, et aux fraises recouvertes de chocolat.

Dans les Salons Emirates de Dubaï, les passagers de Première Classe peuvent commander des gâteaux velouté à la pistaches et à la fraise ou un succulent fondant au tonka et à la framboise, tandis que les clients de Classe Affaires pourront se faire plaisir avec une tartelette de la Saint-Valentin à la fraise et au yuzu ou une mousse parfumée à l’hibiscus, à la fraise et aux amandes. Les passagers de la Première et la Business classe peuvent également déguster des glaces maison disponibles dans les chariots à l’ancienne d’Emirates qui offre des glaces au cheesecake fraise, des sorbets à la framboise et à la rose. Dasn les Lounges d’Emirates, le café Costa Coffee offre gratuitement des beignets en forme de cœur, quant au thé Dilmah, ce dernier a créé une gamme de mélanges de thé spéciaux pour l’occasion.

sur Emirates RED, les passagers d’Emirates peuvent choisir des cadeaux à offrir à leurs proches grace aux offres spéciales pour une gamme de produits, à savoir des remises de 15 USD sur les parfums de marques telles que Amouage, Givenchy, YSL, Roja parfums, Versace, Cartier et Hermes. Les passagers peuvent également économiser jusqu’à 15% en achetant deux produits de la même marque, notamment les montres Cerruti, les produits cosmétiques Benefit, les produits de beauté Elizabeth Arden, les bijoux Clogau et plus encore. Le service de précommande EmiratesRED.com est également disponible sur la plupart des vols, où les passagers peuvent faire leurs achats de 21 jours à 40 heures avant leur vol, en parcourant une large gamme de produits exclusifs, dont certains ne sont pas disponibles à bord. Les passagers doivent indiquer les détails de leur vol lors du paiement, et les commandes sont livrées par le personnel de cabine directement au siège du passager pendant vol pour une expérience de cadeau inoubliable.

Quant aux membres d’Emirates Skywards, ils pourront gagner encore plus de Miles pendant la Saint-Valentin en faisant leurs achats chez les grandes marques aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Avec des milliers de marques sur skywardsmilesmall.com , y compris les marques Farfetch, Harvey Nichols, Sephora et plus de 150 autres marques de mode de créateurs disponibles au Bicester Village tels que, entre autres, Ted Baker, Mulberry, Pandora. Les membres peuvent également réserver une escapade romantique avec EmiratesSkywardsHotels.com et gagner des milliers de Miles sur les séjours aux Marriott Bonvoy, Hilton Hotels & Resorts, Four Seasons Hotels & Resorts, et bien plus encore.