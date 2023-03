Avec Accor, le mois de Ramadan rime avec plaisir et bien-être

À l’occasion du mois sacré, les hôtels Accor au Maroc proposent une gamme d’offres exclusives afin d’accompagner et de sublimer vos moments conviviaux en famille et entre amis. C’est une période qui promet rassemblements et retrouvailles heureuses à l’heure de la rupture du jeûne et tout au long de la soirée. Les adresses Accor proposent un univers idéal pour vivre des expériences festives, du temps de qualité et de partage, pour des instants mémorables.

La collection Accor – de Fairmont à Sofitel et MGallery, en passant par Mövenpick, Pullman et Mercure ou encore Novotel ou Ibis – contribueront ainsi à faire de votre ramadan un mois spécial grâce à des offres exclusives.

Ainsi, l’offre proposée par les adresses Accor se décline en 3 actes. Les incontournables ftours, tantôt servis à table, tantôt sous forme de buffet, ils sont gourmands et gourmets dans tous les hôtels, et mettent en valeur les mets issus de la tradition culinaire marocaine, saupoudrée d’influence d’autres contrées.

Puis vient l’after-ftour et les propositions sont variées avec un focus sur les offres détente et convivialité. Accor vous invite en effet à arrêter le temps et à profiter d’une parenthèse bien-être.

Enfin, les hôtels Accor ont conçu des packages hébergement des plus avantageux, spécialement pour la période de ramadan, qui incluent la nuitée en plus du ftour du shour.

Fairmont

Chez Fairmont, Ramadan promet d’être inoubliable. Les adresses de la marque ont préparé avec attention et générosité ce mois sacré afin de vous offrir des expériences culinaires d’exception et des moments féériques. Vous pourrez ainsi venir, en famille ou entre amis, y déguster des ftours composés d’une sélection des plus délicats mets de la tradition ramadanesque marocaine, présentés dans des buffets majestueux ou servis à table dans le plus grand raffinement.

Chaque adresse Fairmont propose des after-ftours et des soins détente pour prolonger la soirée. Et pour vivre pleinement l’expérience Fairmont à l’heure du mois sacré, des offres hébergement spécial ramadan ont également été pensées pour vous. Elles incluent la nuitée, ainsi que les savoureux ftour et shour.

Le Fairmont Royal Palm Marrakech sert son succulent ftour au restaurant Al Aïn tous les soirs. De plus, cette année, il dévoile des soirées spéciales avec des animations marocaines à la belle étoile ou libanaises.

Le Fairmont Tazi Palace Tangier propose de déguster son délicieux ftour traditionnel au restaurant le Crudo, au son d’un virtuose du Oud présent tous les soirs.

Au Fairmont La Marina Rabat-Salé, bénéficiez de 15% de réduction sur votre séjour durant le mois sacré, incluant Le Ftour Mororiental dans notre restaurant Le Dahlia et le Shour servi en chambre.

Sofitel

Les Sofitel du Maroc vous invitent à célébrer le ramadan, avec ceux qui vous sont chers, sous le signe du plaisir, de la culture et de la détente. Le ftour y est particulièrement mis en valeur avec des buffets grandioses, à la fois gourmets et gourmands, proposant des mets ramadanesques issus de la tradition marocaine. Les after-ftours quotidiens promettent de passer d’agréables soirées dans nos adresses iconiques. Ils sont ponctués par des rendez-vous éclectiques, qui déclinent musique, mode et littérature…

La détente étant essentielle en cette période, les Sofitel présentent des offres bien-être pour faire de l’after-ftour une magnifique parenthèse régénérante.

Et afin de jouir pleinement du cadre exceptionnel des Sofitel, les hôtels ont préparé une offre hébergement spécial ramadan attractive comprenant la nuitée, le ftour et le shour.

Le Sofitel Marrakech Palais Impérial vous invite à célébrer le mois sacré et vivre des expériences uniques. Plongez dans un héritage culinaire traditionnel marocain riche et varié pour satisfaire tous les palais et découvrez les offres exclusives comprenant les ftours servis en buffet à l’Orangerie ou au Palais Darkum, les shours personnalisés en chambre, l’hébergement et le bien-être. En after-ftour, une animation est au rendez-vous tous les jours avec un orchestre Arabo-Andalou et des stars marocaines pour chaque week-end. Venez savourer des saveurs exceptionnelles et profiter de l’ambiance musicale et des moments de détente en after-ftour.

Le Sofitel Rabat Jardin des Roses décline deux ftours différents à choisir selon ses envies. L’un sous forme de généreux et gourmand buffet, l’autre servi à table. Et rendez-vous pour une Escale littéraire soufie, mardi 4 ou mercredi 5 avril (à vérifier) à partir de 21h au café La Galerie avec Faouzi Skali et un défilé de mode, Oriental Fashion Night, jeudi 6 avril à partir de 21h.

Le Sofitel Casablanca Tour Blanche allie ftour, after-ftours animés et délassement pour vous laisser savourer des soirées ramadanesques mémorables. Les magnifiques after-ftours s’installent au Cas’Art tous les jours à partir de 21h, pour des soirées enjouées.

Sofitel Agadir Thalassa invite à vivre la rupture du jeûne autour d’un succulent ftour buffet. Lors des Ramadanesk Nights, c’est toute la magie des soirées ramadanesques qui opère à l’Amane Bar, dans une ambiance musicale des mille et une nuits.

Le Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa propose à ses visiteurs un magnifique ftour à déguster dans un cadre paisible et spirituel. En plus de l’animation musicale quotidienne, l’orchestre de 4 musiciens joue des sets thématiques les samedis soirs: andalou, puis soufi, haddra et enfin chaounea.

Mövenpick

En plus du traditionnel ftour, les Mövenpick vous convient à prendre soin de votre corps avec différentes offres à travers lesquelles chacun trouvera celle qui lui convient le mieux. Yoga, aquastreching, séance de sport intensive accélérée, à vous de choisir !

Pullman

En cette période de ramadan, le Pullman Mazagan Royal Golf and Spa invite ses convives à venir prendre le ftour au restaurant Pachamama dans une ambiance conviviale et aux sons mélodieux de l’animation musicale. Le shour, quant à lui, est servi en chambre pour les résidents de l’hôtel.

Tout au long de ce mois, des évènements spéciaux ponctueront le ftour.

MGallery

Les MGallery restent fidèles à la tradition et l’authenticité en cette période de ramadan pour vous faire passer un mois mémorable de partage en famille ou entre amis. Le ftour, qu’il soit servi sous forme de buffet comme au MGallery le Diwan, ou à table pour le MGallery Le Médina Essaouira Thalassa Sea & Spa, y est issu des arts culinaires ramadanesques marocains.

Les hôtels MGallery proposent également de vivre des moments de détente en s’essayant à l’un de ses soins ou en optant pour un séjour spécial ramadan qui inclut la nuitée, le ftour et le shour.

Novotel

Chez Novotel, les buffets allient gourmandise et équilibre. Ils sont le Rendez-vous idéal pour les familles, les amis comme les entreprises, venus prendre le ftour dans un moment de partage et de convivialité. Le large éventail de choix et de saveurs saura satisfaire tous les palais, le tout pour un excellent rapport qualité prix.

Mercure

Il est dans la nature même des hôtels Mercure de partager et de mettre en valeur la culture de leur environnement. Tout en gardant une note internationale. Une philosophie qui se traduit parfaitement en cette période de ramadan, dans les menus du ftour. Le Mercure Rif Nador comme le Mercure Shéhérazade Rabat ou le Mercure Quemado Al Hoceima déclinent en effet un ftour qui offre une expérience culinaire mariant tout à la fois des spécialités internationales et locales, particulièrement valorisées.

De plus, les Mercure invitent à vivre le plus authentique des séjours ramadanesques dans un décor inspiré de la culture et des paysages locaux. L’offre inclut le ftour et le shour, un early check in et late check out pour profiter au maximum de la journée, de la ville et de ses environs.

Ibis

Les hôtels Ibis vous invitent à découvrir leurs offres ramadanesques uniques et inédites ! Restez, savourez et profitez des offres d’hébergement et de restauration exclusives pour ce Ramadan en famille ou avec vos amis. Un buffet Ftour raffiné et complet vous attend avec une variété de mets locaux, des desserts sucrés traditionnels et bien plus encore. Les convives sont invités à déguster des saveurs inédites et passer un moment délicieux à partir de 150Dhs par personne.