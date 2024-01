Cette distinction s’inscrit dans le cadre d’un programme mondial permettant aux entreprises d’évaluer la pertinence de leurs pratiques RH.

La certification Top Employers repose sur une analyse approfondie de la maturité des processus, des innovations en matière de politique RH, du développement des compétences et du bien-être au travail. Cette évaluation exhaustive se base sur un audit structuré couvrant 6 domaines, 20 thématiques et plus de 400 pratiques RH.

À l’issue d’un audit complet, le groupe Attijariwafa bank a obtenu la certification Top Employers 2024, une reconnaissance qui consolide la stratégie RH du Groupe et positionne ses pratiques au plus haut niveau international. En effet, Attijariwafa bank s’engage pleinement dans le développement de sa marque employeur à travers des initiatives clés visant à identifier, attirer, intégrer et fidéliser les talents, avec une proposition de valeur plaçant le capital humain au cœur de ses priorités.

Cette stratégie repose sur une culture d’entreprise solide, alimentée par des valeurs partagées par l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Attijariwafa bank met en œuvre une politique RH alignée sur son plan stratégique, adaptée aux évolutions profondes de la conception et de l’organisation du travail.

Cette certification de portée internationale renforce davantage la position d’Attijariwafa bank en tant que Groupe panafricain leader, œuvrant à libérer les énergies de son capital humain pour en faire un levier de performance durable.