Allianz Maroc lance une nouvelle plateforme de gestion des sinistres automobile

Afin de simplifier et accélérer le parcours de ses assurés en cas de sinistre automobile, Allianz Maroc inaugure une nouvelle plateforme de gestion avec un processus d’expertise sur le lieu de l’accident.

Ce lancement intervient deux mois seulement après la mise en place d’un guichet unique pour le traitement de bout en bout des sinistres Bris de Glace. La nouvelle plateforme fonctionnera en mode pilote couvrant la ville de Rabat avant une généralisation sur l’ensemble du territoire d’ici juin prochain.

Intitulée ‘’Allianz 7dak’’, cette plateforme vise à accompagner les assurés 7J/7 et 24H/24 avec une présence physique sur le lieu de l’accident, une accélération du traitement et un remboursement plus rapide.

En cas de sinistre, l’assuré contacte les services d’assistance de la Compagnie. Dans les 30 minutes, un expert est dépêché sur place pour assister l’assuré à l’établissement du constat amiable et à réaliser l’expertise du véhicule endommagé. En cas d’éligibilité, le client se voit proposer un accord forfaitaire qu’il peut accepter in situ avec une matérialisation instantanée dudit accord.

A défaut, d’autres parcours seront proposés à l’assuré par son assureur conseil avec une notification proactive à chaque étape de traitement de son dossier sinistre jusqu’à son indemnisation.

“L’objectif étant de transformer un moment pénible à une expérience de soulagement et de satisfaction pour nos assurés”, explique Youssef Snani, Directeur Indemnisation d’Allianz Maroc.

Ce projet fait partie des chantiers de transformation entamés par la Compagnie qui compte faire de la qualité de service un véritable levier de différenciation.