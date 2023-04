Aleph vient de lancer, au Maroc, son tout nouveau programme de certification dans le domaine de la publicité numérique

Aleph Group Inc, le leader mondial de la publicité numérique, vient d’annoncer le lancement aujourd’hui de « Digital Ad Certificate », un programme gratuit de formation et de certification.

Aleph s’engage, à travers ce programme, à accompagner la prochaine génération de spécialistes marocains du marketing numérique. L’objectif de la plateforme de formation « Digital Ad Certificate », qui a été lancée dans plus de 115 pays tels que l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et d’autres, est de former de nouvelles compétences numériques qui composeront la prochaine génération de spécialistes en marketing.

La publicité numérique connaît aujourd’hui un développement extrêmement rapide avec une forte demande en compétences et en experts. Le programme de certification de la publicité numérique qui est déployé par Aleph permet d’accréditer de nouveaux acteurs qui ne possèdent pas forcément d’expérience préalable dans le domaine de la publicité numérique. L’objectif étant d’accompagner ces nouveaux acteurs pour la production de publicités efficaces sur des plateformes telles que TikTok, LinkedIn, Snapchat, Twitter et Meta, entre autres.

Afin qu’ils puissent bénéficier de ce programme, il suffit aux candidats marocains de s’inscrire gratuitement sur www.digitaladexpert.com et de suivre le cours qui leur sera proposé en ligne. Les bénéficiaires auront ainsi accès à un vaste contenu qui sera constamment mis à jour, de même qu’ils seront au fait des meilleures pratiques utilisées dans le domaine. Ils pourront en outre prendre part à des masterclasses qui seront dispensées par des experts renommés du groupe Aleph.

S’exprimant à propos de ce programme, Gaston Taratuta, PDG d’Aleph Group, Inc. a déclaré : « Chez Aleph, nous nous engageons à former une nouvelle génération de professionnels du numérique, mais aussi à garantir que les annonceurs et les aspirants spécialistes du marketing numérique au Maroc puissent disposer de tout ce dont ils ont besoin afin de devenir des experts du numérique.”

De son côté, Ramy Riad, VP du groupe Connect Ads by Aleph, a déclaré : “La formation n’est pas seulement la clé pour libérer le potentiel des individus, elle est également la pierre angulaire de la croissance économique au Maroc et dans toute la région MENA. En exploitant le pouvoir des plateformes de formation en marketing numérique telles que Digital Ad Expert, nous allons réussir à doter la prochaine génération d’acteurs de la publicité numérique de toutes les compétences et connaissances nécessaires pour qu’elle puisse faire prospérer davantage l’économie digitale”.

Grâce à un tel programme, le réseau de partenaires et d’annonceurs d’Aleph en quête de talents pourra recruter des diplômés du programme désireux de faire carrière dans le domaine du marketing numérique.