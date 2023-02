AlArgan International et Ennismore unissent leurs forces pour amener le tout premier Mama Shelter en Afrique

Ennismore – la société d’hôtellerie lifestyle à la croissance la plus rapide – et AlArgan International ont signé un accord pour implanter la marque d’hôtel iconique, Mama Shelter dans la ville de Casablanca – la première propriété de la marque en Afrique.

Fruit d’un partenariat, Mama Shelter Casablanca fera partie intégrante de SARAY avec à la fois un hôtel et des résidences privées ; le premier projet immobilier à usage mixte d’ALARGAN International au Maroc, dont l’ouverture est prévue en 2025.

Le Mama Shelter Casablanca ouvrira ses portes à des personnes de tous âges et de tous horizons. Avec 8 062 m² de surface, 92 chambres et 49 appartements au design exclusif, l’hôtel a tous les atouts pour devenir l’adresse d’exception des résidents de Casablanca et des visiteurs de la métropole. Le Mama Shelter SARAY Casablanca offrira une expérience de haute qualité à ses hôtes, avec la piscine la plus longue de la ville en rooftop donnant une vue imprenable sur Casablanca, une salle de réunion confortable et relaxante de 140 m² pour stimuler la créativité, une salle de fitness et plusieurs options de restauration d’une surface de 526 m² dont 71 m² de terrasse.

« L’ouverture de Mama Shelter SARAY Casablanca représente un pas stratégique dans la feuille de route d’expansion de nos deux organisations. Ce jalon marque en effet le début d’une nouvelle ère dans l’hôtellerie de loisir en Afrique. Nous sommes convaincus que notre partenariat mettra à profit l’expertise de Mama Shelter en matière d’hôtellerie innovante et les compétences reconnues en développement immobilier d’Alargan International pour offrir une expérience urbaine inédite « , déclarent communément Khaled K. Al-Mashaan, Président Directeur Général d’AlArgan International et Cédric Gobilliard, Directeur de la marque Mama Shelter et Responsable de l’Europe Centrale et du Sud chez Ennismore.

Le nouveau Mama Shelter sera en effet un pilier de l’écosystème de Casablanca, offrant un havre de confort, d’inspiration et de découverte à ses clients. Mama Shelter faisant partie d’Ennismore, collectif mondial de marques lifestyle.

Un univers unique et festif, pour tous les âges

« Nous privilégions les offres différenciantes qui apportent nouveauté, fraîcheur et impact. SARAY en est la parfaite illustration. C’est un projet pionnier qui fait la part belle à la mixité fonctionnelle et récréative pour un quartier centré sur l’humain. Notre partenariat avec Mama Shelter perpétue cette philosophie tout en réécrivant les codes de l’industrie de l’hospitalité lifestyle au Maroc. Nous sommes heureux d’être les acteurs de cette grande aventure » – Khaled Al-Mashaan, CEO d’AlArgan International.

Le nouvel hôtel offrira une expérience urbaine en harmonie avec le dynamisme de la ville. Sa décoration intérieure unique, sa cuisine maison de qualité et son calendrier d’animations ambitieux positionnent le Mama Shelter SARAY Casablanca parmi les établissements les plus festifs et branchés du Maroc.

Une expérience d’hospitalité moderne et urbaine

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’ouvrir le premier Mama Shelter en Afrique au Maroc. Nous savons que notre marque porte les valeurs fondamentales de la culture marocaine, comme la générosité que nos hôtes trouvent dans notre approche gastronomique, la joie de vivre et de partager avec les amis et la famille. Nous sommes impatients de faire découvrir cette belle ville à Mama Shelter, et tout ce qu’elle a à offrir. Nous avons l’ambition de faire de la marque un vecteur de l’hospitalité locale comme nous l’avons fait à Londres, Rome, Lisbonne, Belgrade et Los Angeles. » – Cédric Gobilliard, Directeur de la marque Mama Shelter et Responsable de l’Europe Centrale et du Sud chez Ennismore.

Le lifestyle est l’un des segments de l’industrie hôtelière qui connaît la croissance la plus rapide, et Ennismore ouvre la voie avec son collectif de 14 marques représentant 100 hôtels en exploitation, plus de 140 autres en projet et plus de 190 restaurants et bars. En 2023, Ennismore ouvrira environ 30 hôtels, dont Maison Delano Paris,Mama Shelter, Rennes, SO/ Uptown Dubai; 21C Museum Hotel St. Louis; TRIBE Bangkok, Thaïlande; Mondrian Singapore; The Hoxton, Charlottenburg, et Mondrian and Hyde Ibiza.

Notons que SARAY est le premier projet immobilier à usage mixte d’AlArgan International au Maroc, situé dans le quartier résidentiel et dynamique des Princesses au cœur vibrant de Casablanca. SARAY a été conçu comme un espace de vie équilibré qui concilie la vie urbaine à la nature. Ce projet, qui s’étend sur 63 000 m², est réalisé dans le cadre d’une alliance entre AlArgan International, Bernard KHOURY et Omar ALAOUI : respectivement architecte libanais de renommée internationale, et architecte marocain au savoir-faire confirmé.

Projet unique à plusieurs composantes, il comprend des immeubles de cinq étages avec des appartements de haut standing, des bureaux, l’hôtel Mama Shelter SARAY Casablanca, des commerces et des espaces de loisirs. S’ajoutent à cela une terrasse de 6000 m² avec 3 piscines, restaurants, équipements fitness intérieurs et extérieurs, ainsi que des espaces de convivialité et de partage tels que l’espace yoga et le Chill & Lounge. Le projet comprend également des appartements avec jardins suspendus et des espaces verts distribués avec une savante ingénierie.