Pourquoi augmenter son capital

L’augmentation du capital est un moment fort dans la vie d’une entreprise. Elle peut conditionner son futur, par le changement au niveau du contrôle, par la restructuration des fonds propres ou l’assainissement financier qui donneront une impulsion nouvelle à l’activité de l’entreprise.

Les motifs de l’opération diffèrent d’une entreprise à l’autre. Souvent, ce sont les besoins financiers liés à un programme d’investissement qui justifient cette levée de fonds dans le cadre d’une stratégie de développement et de croissance.

Elle nécessite dans ce cas un apport d’argent frais qui va redonner un souffle nouveau à l’entité. Le challenge pour nos entreprises de type familial, souvent réticentes à perdre le contrôle, est que l’augmentation du capital ne se traduise pas par une dilution de leurs parts et donc influence. Aussi, dans cet objectif, une grande part de l’augmentation du capital, justifiée par la valorisation de la société, sa bonne santé financière et le niveau de ses réserves, devrait servir à rémunérer la prime d’émission et non le capital. La prime d’émission étant le droit d’entrée dont les nouveaux investisseurs devraient s’acquitter.

Il serait aussi opportun de prévoir dès le départ dans un pacte d’associés que le capital sera injecté dans la société dans des délais raisonnables. La loi dans la société à responsabilité limitée et société anonyme, permettant le déblocage des fonds dans des périodes respectives de 5 et 3 ans. Les entreprises souhaitant conserver leur ligne de crédit doivent renforcer leurs capitaux propres et réaliser des augmentations de capital pour assainir les pertes. La situation nette étant la vitrine et gage des créanciers. Les banques font aussi une pression dans ce sens pour ramener le taux d’endettement au niveau admis. Dans ce cas, une capitalisation des réserves accumulées est suffisante. Pour sa réalisation elle nécessite des conditions de quorum non contraignantes, puisque seule la présence de la moitié des associés représentant les parts sociales est requise. Ces derniers ne sont tenus à aucun décaissement et au contraire l’opération s’accompagne le plus souvent d’une distribution d’actions gratuites.

Une entreprise endettée peut également recourir à une augmentation de capital pour transformer sa dette en parts sociales ou actions. Cette solution intervient dans un contexte de manque de liquidité et assainit le bilan dans le cas d’un endettement massif.

Ainsi, l’augmentation de capital peut tantôt traduire une opportunité, tantôt un signe de fragilité qui doit alerter. Elle est en tout cas aujourd’hui encouragée pour que les PME puissent dépasser leurs difficultés dues à la sous-capitalisation.