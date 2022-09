TA7ALIL.MA : «A travers notre application, nous connectons patients, médecins et laboratoires»

• Votre projet en quelques mots ?

TA7ALIL.MA est la première application mobile de santé marocaine qui interconnecte patients, médecins et laboratoires d’analyses dans le but de faciliter l’échange entre eux et de digitaliser le dossier médical des patients.

• En quoi votre produit est-il innovant ?

L’application permet aux patients de garder un historique et un archivage digitalisé de leurs dossiers médicaux suite à leurs consultations médicales et analyses chez l’un des professionnels de santé partenaires de la plateforme.

• Comment votre aventure a-t-elle commencé ?

A une période, mon père était atteint d’une maladie et était amené à consulter plusieurs médecins, laboratoires d’analyses, centre de radiologie. Faute d’avoir une plateforme permettant de digitaliser tout son dossier médical, il se retrouvait à devoir archiver sous format papier énormément de dossiers médicaux, avec le calvaire de devoir retourner chez son laboratoire pour récupérer ses analyses….

