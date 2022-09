Savey.ma : «Je prône la consommation responsable»

• Votre projet en quelques mots :

SAVEY est le premier concept d’anti-gaspillage alimentaire au Maroc. Nous sommes une solution digitale, carrefour en temps réel et en géolocalisation, entre l’offre de l’industriel, les GMS, le commerce de proximité; dont les produits (invendus, DLC proche, surproduction, etc.) présentent des critères d’hygiènes/conditionnement précis, et la demande du consommateur, soit le grand public ou les professionnels qui utilisent la matière première d´une façon permanente (Assortiments diversifiés, prix unique, livraison conditionnée, etc.).

• En quoi votre produit est-il innovant ?

Nous avons réussi à connecter les différentes parties prenantes de la chaine de valeur moyennant l’algorithme de la solution digitale qui permet de localiser instantanément l’offre et la demande tout en assurant la diversification des produits alimentaires, les prix les moins chers et la livraison conditionnée à destination désirée.

• Comment votre aventure a-t-elle commencé ?

Lors de mon dernier travail en tant qu’auditeur, je supervisais les actions de jets de centaines de produits alimentaires encore consommables à la poubelle, représentant un manque à gagner impressionnant, estimé à 2% de la recette journalière. Pourtant, des centaines de milliers de consommateurs marocains peuvent et veulent profiter de ces offres-là. Malheureusement, aucune entité ne propose de solution….

