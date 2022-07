Recharger la batterie confiance en soi

Depuis quelque temps, je sens que je dois changer quelque chose dans ma vie, que je mérite mieux, et que je suis capable de faire beaucoup de choses mais je n’ose pas la plupart du temps. J’ai l’impression que les autres sont plus forts, plus méritants…, et que je dois «rester à ma place». Je sais que j’ai un problème de confiance en moi, seulement je ne sais pas comment faire ?

La confiance en soi est si importante qu’elle devrait être intégrée dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge. Car c’est le bien le plus précieux que nous puissions posséder, bien plus qu’un diplôme d’une université la plus prestigieuse.

Commencez par vous-même

La confiance en soi démarre par la connaissance de soi : qui êtes-vous, quelles sont vos forces, qu’avez-vous réussi à accomplir jusqu’à maintenant, quelles sont les limites que vous vous imposez et pourquoi ? Car la confiance en soi-même c’est d’abord s’ESTIMER soi-même, à condition de le faire avec la bonne «data». Pour cet exercice, je vous suggère de prendre quelques heures pour écrire une lettre à vous-même : racontez vos succès, vos demi-succès, pourquoi vos proches vous apprécient, vos forces, vos compétences…. Puis, résumez cette feuille en deux lignes en commençant par «Je suis….».

Enfin, ne confondez pas confiance en vous et arrogance ou la «hchouma ça ne se fait pas», qui fait des ravages, notamment auprès des personnes plus influençables et perméables aux diktats de la société.

Rechargez correctement votre batterie

Vous le savez, lorsqu’une batterie est chargée de manière incorrecte, sa capacité énergétique diminue et elle finit par ne plus fonctionner du tout. Alors, en général, on en achète une nouvelle tout en commettant les mêmes erreurs. Vous ne pouvez pas «acheter un nouveau vous», mais vous pouvez changer votre manière de charger votre batterie confiance !

Comment ? Si seulement nous étions aussi bienveillants, compréhensifs et motivants avec nous-mêmes que nous le sommes avec les autres.

Ainsi, nous sommes capables de relever les qualités d’un ami qui a une petite baisse pour lui remonter son moral, nous savons lui rappeler combien il compte pour tant de personnes, combien il mérite le bonheur, la réussite, etc. Mais quand il s’agit de notre voix intérieure, alors elle peut dans certains cas devenir notre pire ennemie. Chassez-là, et remplacez-là par une voix bienveillante et encourageante !

Dur avec les forts et doux avec les faibles

D’aucuns disent que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent et interprètent – à mon sens – de manière erronée ce conseil. Car il ne s’agit pas de ne passer votre temps qu’avec des «winners», ceux à qui tout réussit (en apparence du moins) ou qui occupent un rang important dans la société. Le critère le plus important est avant tout justement celui de la… CONFIANCE. Entourez-vous de personnes :

• Qui vous font confiance.

• Qui connaissent votre potentiel mais aussi vos lacunes.

• Qui ont autant envie que vous que vous atteignez vos objectifs.

• Qui seront bienveillants dans vos moments difficiles et exigeants lors de vos succès.

• Qui vous diront toujours la vérité

Enfin, débarrassez-vous de la PEUR !

La peur est une émotion qui nous vient du temps des cavernes pour nous alerter d’un danger imminent. Aujourd’hui, nous ne vivons plus dans des cavernes, et à dose extrême elle a l’effet inverse ! Elle nous paralyse et nous affaiblit jusqu’à ce que nous soyons recroquevillés dans une coquille qui nous étouffe et nous empêche de grandir,

Remplacez la peur par le fait de croire en vous.

A vous de jouer !

Aïd Moubarak Saïd !