Quand le sport contribue au bien-être des salariés

Vecteur de bien-être, la pratique sportive a toujours été fédératrice en entreprise. On garde encore en mémoire le développement du sport corporatif il y a plusieurs décennies avec la Régie des tabacs, Centrale laitière ou encore l’ex-Office d’exploitation des ports (ODEP). Certaines d’entre elles avaient même des équipes dans l’élite professionnelle, que ce soit dans le football, le basket-ball ou autres disciplines.

Depuis, le sport est de plus en plus pris en compte dans le bien-être au travail. Le plus souvent, les entreprises accordent des abonnements aux clubs sportifs à leurs salariés ou les subventionnent en partie.

De même que lors des team-buildings, les activités sportives sont souvent associées à l’événement avec des tournois de foot, des randonnées, des raids sportifs, du trekking amis et aussi de plus en plus de l’alpinisme pour donner plus de sensations fortes aux collaborateurs.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement